На Украине заявили об очередных потерях, но уже не на поле боя

|
Евгения Романова
Евгения Романова 103 0

Премьер Шмыгаль: Украина потеряла 30% экономики и 3,5 млн рабочих мест

На Украине заявили об очередных потерях, но уже не на поле боя

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Что больше всего заботит сегодня киевский режим?

С начала российской спецоперации Украина потеряла 30% экономики. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в беседе с японским телеканалом NHK.

«Мы потеряли 30% нашей экономики <…> и 3,5 миллиона рабочих мест», — сказал он.

Вместе с тем Шмыгаль пожаловался на недостаточный объем боеприпасов, поставляемых Западом на Украину. Он посетовал, что производство снарядов во всем мире не так велик, чтобы предоставить Киеву необходимое количество.

Ранее 5-tv.ru писал, что Болгария не может отправить технику на Украину без помощи НАТО. София обещала Киеву 100 бронетранспортеров еще осенью прошлого года. Однако поставки задерживаются.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.

Тема:
Спецоперация
20 февр
«Плохо подготовились»: как последствия конфликта на Украине повлияли на Германию
20 февр
«Должна быть душа»: Леонид Дзюник похвалил песню рэпера ST
20 февр
В плен с улыбкой: боевики ВСУ в Авдеевке благодарят российских солдат за спасение
20 февр
«Накал снизится»: дипломат РФ рассказал, когда Запад сменит тон по Украине
20 февр
Зеленский пожаловался на сложную ситуацию для ВСУ на харьковском направлении
20 февр
В Швеции заявили об устойчивости России на Украине: «Может восстановить силы»
20 февр
Украинский самолет МиГ-29 сбит в Херсонской области
20 февр
Юный актер клипа на песню рэпера ST «Дай ему сил» поделился эмоциями от съемок
20 февр
Денежный вопрос: Болгария не может отправить технику на Украину без помощи НАТО
20 февр
Боевики ВСУ ударили ракетами по травматологическому центру в Донецке
-8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
92.41
-0.14 99.49
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
Более 2,5 миллионов россиян хотят принять участие в онлайн-выборах президента
17:32
В Крыму пытаются поймать опасного морского хищника: «Тревожный сигнал»
17:20
Mob wife — стиль «жены мафиози»: как внедрить новый тренд в свой образ
17:02
В ЕК думают, как защитить штаб-квартиру от дронов: «Это угроза безопасности»
16:52
«Плохо подготовились»: как последствия конфликта на Украине повлияли на Германию
16:50
«Должна быть душа»: Леонид Дзюник похвалил песню рэпера ST

Сейчас читают

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит прилетел в Россию
Стрельба в Петербурге: киллер открыл огонь по водителю адвоката на глазах у детей
«Недостающих женщин могли заменять боты…»: как устроена индустрия онлайн-знакомств
Бешеный клев: какую рыбу раньше ловили на Волге и что клюет сейчас

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок