Путин: ВСУ пустились в бегство из Авдеевки еще до приказа отступать
Президенту доложили об освобождении города в ДНР 17 февраля 2024 года.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу рассказал, что ему докладывали о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.
Президент отметил, что командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки уже после того, как боевики покинули свои позиции и бежали из города под натиском российской армии.
«Руководство ВСУ издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покинули этот населенный пункт. Я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода», — сказал Путин.
Министр обороны РФ сообщил российскому лидеру о том, что войска России при наступлении по позициям украинских боевиков в Авдеевке наносили до 450 высокоточных авиаударов. Также Шойгу отметил, что противник оставил после себя много оружия и техники, а также не забирал раненных.
«Большая работа идет по разминированию. Но с пониманием того, что выход был действительно бегом и хаотичный, специально заминированных каких-то объектов нет», — сказал Шойгу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как боевики ВСУ признаются, что линия фронта скоро рухнет.
- 20 февр
- Шойгу: Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях
- 20 февр
- Шойгу оценил потери ВСУ за время контрнаступления в 166 тысяч боевиков
- 20 февр
- Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле Донецка
- 20 февр
- «Нам нечем воевать»: боевики ВСУ признаются, что линия фронта скоро рухнет
- 20 февр
- Приемный сын главкома ВСУ Сырского поздравил россиян с освобождением Авдеевки
- 20 февр
- «Плохо подготовились»: как последствия конфликта на Украине повлияли на Германию
- 20 февр
- «Должна быть душа»: Леонид Дзюник похвалил песню рэпера ST
- 20 февр
- В плен с улыбкой: боевики ВСУ в Авдеевке благодарят российских солдат за спасение
- 20 февр
- На Украине заявили об очередных потерях, но уже не на поле боя
- 20 февр
- «Накал снизится»: дипломат РФ рассказал, когда Запад сменит тон по Украине
Читайте также
92%
-0.06 99.56
0.07
Нашли ошибку?