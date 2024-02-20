Путин: ВСУ пустились в бегство из Авдеевки еще до приказа отступать

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Срочная новость 74 0

Президенту доложили об освобождении города в ДНР 17 февраля 2024 года.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу рассказал, что ему докладывали о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.
Президент отметил, что командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки уже после того, как боевики покинули свои позиции и бежали из города под натиском российской армии.

«Руководство ВСУ издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покинули этот населенный пункт. Я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода», — сказал Путин.

Министр обороны РФ сообщил российскому лидеру о том, что войска России при наступлении по позициям украинских боевиков в Авдеевке наносили до 450 высокоточных авиаударов. Также Шойгу отметил, что противник оставил после себя много оружия и техники, а также не забирал раненных.

«Большая работа идет по разминированию. Но с пониманием того, что выход был действительно бегом и хаотичный, специально заминированных каких-то объектов нет», — сказал Шойгу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как боевики ВСУ признаются, что линия фронта скоро рухнет.

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