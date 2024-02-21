Родственникам погибших участников СВО упростят получение пенсии

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Как сейчас наследуются замороженные средства и зачем нужны изменения?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

У наследников бойцов СВО появится еще одна льгота. Родственники погибших смогут быстрее получить пенсионные накопления. Подать заявление на наследование можно будет в любое время. А рассмотрят обращение за два месяца, пишут «Известия».

Сейчас для всех действуют одинаковые правила. Пенсионные накопления становятся доступны только через полгода со дня смерти близкого человека.

Газета уточняет — речь идет о деньгах, которые были заморожены в пенсионных фондах десять лет назад. Выплата производится разово. Для ее получения нужно обратиться в НПФ или соцфонд.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России распространят льготы на вдов бойцов СВО, не состоявших в браке. Соответствующий законопроект уже разработан и внесен на рассмотрение в Госдуму.

Тема:
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Родственникам погибших участников СВО упростят получение пенсии

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