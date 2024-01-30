В России распространят льготы на вдов бойцов СВО, не состоявших в браке

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

В ГД внесли законопроект о льготах для «фактических» семей погибших бойцов СВО

В России распространят льготы на вдов бойцов СВО, не состоявших в браке

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Тема:
Спецоперация

Соответствующий законопроект уже разработан и внесен на рассмотрение в Госдуму.

В Госдуму внесли законопроект о льготах для «фактических» семей погибших и пропавших без вести участников спецоперации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца», — уточнил Турчак.

Вопрос поднимался на встрече президента России Владимира Путина с семьями героев спецоперации. Одна из вдов обратилась к главе государства, указав на то, что не может получить льгот, поскольку не состояла в браке с погибшим военным.

В рамках разработанного законопроекта предлагается распространить льготы и на женщин, которые жили с погибшими бойцами и могут это доказать через суд.

«Предложенный нами законопроект создает правовой выход для таких ситуаций. Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд, в порядке особого производства», — уточнил Турчак.

По его словам, сила законопроекта будет распространяться и на отношения, возникшие до его принятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России упростило порядок выдачи средств реабилитации для участников спецоперации на Украине.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

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