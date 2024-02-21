«Охота на людей»: почему в Одессе и Николаеве местные живут в постоянном страхе

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Депутат Барбашов: люди в Одессе и Николаеве живут в страхе из-за облав ВСУ

«Охота на людей»: почему в Одессе и Николаеве местные живут в постоянном страхе

Фото: www.globallookpress.com / Viacheslav Onyshchenko

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Тема:
Спецоперация

Украинцев отлавливают прямо на улице.

В подконтрольных киевскому режиму Одессе и Николаеве люди живут в постоянном страхе из-за облав боевиков ВСУ. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов в беседе с РИА Новости.

«Мирных людей буквально похищают на улицах и через ничтожное количество времени бросают на передовую в мясные штурмы. Идет повальная мобилизация, которая превратилась в настоящую охоту на людей», — объяснил он.

Представители украинских военкоматов патрулируют улицы и остановки. Мирные жители не могут даже просто выйти за хлебом, боятся устроиться официально на работу. Мужчины прячутся, ведь сейчас «идет отлов мужского населения». В результате появляются экономические трудности. В этих регионах большая часть предприятий закрыта.

С конца февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В 2024 году на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ лишились до тысячи боевиков при побеге из Авдеевки.

Тема:
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