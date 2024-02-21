Лариса Долина о выступлении перед ранеными бойцами СВО: «Испытываю щемящую боль»

Исполнительница уверена, что сейчас важно показывать нашим защитникам, что мы за них переживаем всем сердцем.

Народная артистка РФ Лариса Долина приняла участие в концертах Агитбригад «Русского радио» и выступила перед российскими военными — пациентами ЦВКГ им. П. В. Мандрыка и ЦВКГ им. А. А. Вишневского.

«Я всегда испытываю щемящую боль, когда выхожу на сцену и пою перед бойцами, теми, кто потерял части тела, проходит лечение», — поделилась своими эмоциями после выступления Лариса Долина.

Исполнительница отметила, что подобные концерты поддерживают наших бойцов, получивших ранения в зоне СВО. Они помогают им восстанавливаться. По словам Долиной, «живые глаза» защитников Отечества каждый раз становятся подтверждением того, что она поет не зря.

Артистка уверена, что сейчас перед российским обществом стоит сложная цель — показать нашим защитникам, что за них переживают и болеют всем сердцем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лев Лещенко выступил перед российскими военнослужащими.