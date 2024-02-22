Даванков посетил завод по производству реабилитационного оборудования в Подмосковье
Даванков посетил завод по производству реабилитационного оборудования
Фото, видео: © РИА Новости / Белкин Алексей; 5-tv.ru
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Кандидат в президента РФ обещал ускорить предоставление протезов участникам спецоперации.
Кандидат в президенты от партии «Новые Люди» Владислав Даванков сегодня посетил завод по производству реабилитационного оборудования в Подмосковье.
Большая часть выпускаемой продукции предназначена для ветеранов специальной военной операции. Даванков осмотрел цеха и обещал ускорить, например, предоставление протезов участникам спецоперации.
А накануне, 21 февраля, другой кандидат в президенты от партии ЛДПР Леонид Слуцкий представил свою предвыборную программу. В ней Поддержка военной операции стала основной темой программы политика.
До выборов президента России остается меньше месяца. Они пройдут с 15 по 17 марта.
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