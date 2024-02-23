Удачный маневр: российские бойцы «обыграли» украинский дрон-камикадзе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 39 0

Российские бойцы на багги ушли от летящего на них дрона-камикадзе в Авдеевке

Удачный маневр: российские бойцы «обыграли» украинский дрон-камикадзе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Тема:
Спецоперация

Вскоре рядом из стрелкового оружия сбили еще два беспилотника.

Российские бойцы группировки войск «Центр» смогли уйти от целящегося в них дрона-камикадзе ВСУ в освобожденной Авдеевке на небольшом багги. Кадрами делится агентство РИА Новости.

Во время поездки на квадроцикле российские военные заметили, как на них летит FPV-дрон. Недолго думая, водитель багги набрал скорость и резко маневрировал, обманув оператора дрона. Другой боец продолжил уловку и якобы попытался выпрыгнуть из машины.

Вскоре дрон взрывается недалеко от багги, российские бойцы предусмотрительно оперативно отходят. Один из них спрашивает, все ли в порядке у остальных. Выясняется, что да, все живы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезды поздравляют защитников Отечества с праздником.

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