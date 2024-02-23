«Не только окопы и блиндажи»: почему ВС РФ гарантирована опора для наступления в зоне СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 127 0

Полковник Чмутин: российская оборона станет опорой для продвижения ВС РФ

«Не только окопы и блиндажи»: почему ВС РФ гарантирована опора для наступления в зоне СВО

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Российские силы выстроили мощную оборону, которая стала одной из причин провала украинского контрнаступления.

Крепкая линия обороны станет опорой для продвижения российской армии в зоне спецоперации. Об этом ветеран ракетных войск, полковник запаса Юрий Чмутин сообщил агентству URA.RU.

По его словам, российская оборона уже остановила украинское контрнаступление. Теперь она будет только разрастаться вглубь зоны спецоперации

«Конечно, без обороны никак, и она будет возводиться, будет укрепляться и выполнит свою задачу для нового продвижения», — прокомментировал Чмутин.

Полковник обратил внимание на то, что ведение боевых действий без наличия обороны может привести к краху, а оборонительная линия это далеко «не только блиндажи и окопы», но и тыловые части, которые обеспечивают подразделения всем необходимым. Там и продовольствие, и боеприпасы, и место для отдыха — военным в перерывах от выполнения боевых задач необходимо высыпаться и приходить в себя.

После освобождения Авдеевки, считает собеседник агентства, российская армия начнет продвигаться на запад Украины. Пока сложно прогнозировать, каких границ достигнет линия обороны ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы теснят позиции ВСУ в районе села Приютное в Запорожской области.

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