Шойгу: ВСУ при освобождении Авдеевки были отброшены более чем на 10 километров
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Министр обороны РФ проинспектировал работу войск в зоне СВО.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады группировки «Центр» о действиях ВСУ во время инспекции войск в зоне СВО. Как сообщает МО РФ, несмотря на то, что киевский режим постоянно ноет о проблемах с количеством артиллерийских припасов, на самом деле их боеготовность не снижена. К
Кроме того, в Министерстве обороны России также отметили, что Россия продолжает наступление. В данный момент ориентиром в комплектации оружия для ВС РФ является поставка дронов, которые управляются с помощью специальных технологий искусственного интеллекта.
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