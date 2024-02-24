«Работы предстоит много»: глава ДНР приехал в освобожденную Авдеевку

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 60 0

Пушилин приехал в Авдеевку, чтобы составить план работ по восстановлению города

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; Telegram / Официальный канал Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина / PushilinDenis; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска полностью освободили город 17 февраля 2024 года.

Глава ДНР Денис Пушилин приехал в Авдеевку. Об этом руководитель региона рассказал в своем Telegram-канале.

Пушилин приехал в Авдеевку в сопровождении 113-й бригады ВС РФ, которые и подняли российский флаг над освобожденным городом. Целью поездки стала оценка ситуации и условия для жизни горожан, а также составление плана восстановительных работ.

«Сегодня получилось попасть в Авдеевку, потому что работы здесь много, безусловно. Предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много», — сказал Пушилин.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка.

О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что освобождавшие Авдеевку военнослужащие получили награды.

Тема:
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