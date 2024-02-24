«Мне было хорошо»: Бузова рассказала о новом сексуальном партнере
Ольга Бузова занималась сексом несколько раз за последнее время
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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До этого артистка часто заявляла о том, что у нее не было секса два года.
Певица Ольга Бузова намекнула на то, что у нее наконец-то появился сексуальный партнер. Об этом артистка рассказала в своем личном блоге.
Певица не уточнила, с кем именно у нее был сексе, но судя по всему ей очень понравилось.
«Чтоб вы знали, я уже несколько раз занималась любовью. И мне было хорошо», — рассказала Бузова.
До этого артистка часто заявляла о том, что у нее не было секса два года.
Ранее 5-tv.ru писал, что стилист Ольга Родина оценила подготовку Ольги Бузовой, Кати Лель и Татьяны Брухуновой к весне. Весна у большинства людей ассоциируется с цветами, поэтому многие с ее наступлением начинают добавлять их в свои образы — в виде принтов или аксессуаров
Несмотря на то, что певица Ольга Бузова любит пестрые наряды, ей очень идут нюдовые оттенки, заметила стилист. Недавно она вышла в свет в бежевом ассиметричном платье с одним открытым плечом.
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