«Мне было хорошо»: Бузова рассказала о новом сексуальном партнере

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 51 0

Ольга Бузова занималась сексом несколько раз за последнее время

«Мне было хорошо»: Бузова рассказала о новом сексуальном партнере

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Ольга Бузова

До этого артистка часто заявляла о том, что у нее не было секса два года.

Певица Ольга Бузова намекнула на то, что у нее наконец-то появился сексуальный партнер. Об этом артистка рассказала в своем личном блоге.

Певица не уточнила, с кем именно у нее был сексе, но судя по всему ей очень понравилось.

«Чтоб вы знали, я уже несколько раз занималась любовью. И мне было хорошо», — рассказала Бузова.

До этого артистка часто заявляла о том, что у нее не было секса два года.

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист Ольга Родина оценила подготовку Ольги Бузовой, Кати Лель и Татьяны Брухуновой к весне. Весна у большинства людей ассоциируется с цветами, поэтому многие с ее наступлением начинают добавлять их в свои образы — в виде принтов или аксессуаров

Несмотря на то, что певица Ольга Бузова любит пестрые наряды, ей очень идут нюдовые оттенки, заметила стилист. Недавно она вышла в свет в бежевом ассиметричном платье с одним открытым плечом.

Тема:
Ольга Бузова
23 февр
Битва звездных образов: стилист оценила подготовку Бузовой, Лель и Брухуновой к весне
20 февр
«Ольга Бузова — блудница и алкоголичка»: мама Давы встала на защиту сына
20 февр
«Будет доченька»: в личной жизни Ольги Бузовой грядут большие перемены
17 февр
В интересном месте: Ольга Бузова оголила «нежную» тату
17 февр
«Восемь лет прошло»: Черкасов разнес Бузову за постоянные посты о Тарасове
16 февр
«Не понимаю»: разбитая Бузова вышла на связь после родов Костенко
13 февр
«У меня будет сын»: Бузова выбрала имя будущему ребенку
11 февр
«Только приятное делаю»: Бузова призналась, почему до сих пор вспоминает Тарасова
9 февр
«Жизнь одна»: Ольга Бузова сделала заявление об онкологии
9 февр
Бой за гримерку: в Сеть попал видеоролик конфликта Бузовой и Седоковой
Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:52
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
20:33
«Подпись президента ничего не стоит»: на Украине раскритиковали США из-за Будапештского меморандума
20:19
Убили из-за внешней схожести: Иванова из «Комбинации» о жутком случае из 90-х
20:03
«Сложная ситуация»: Домнина честно рассказала о проблемах в отношениях с Костомаровым
20:01
Части подавленного БПЛА обезвредили на территории НЛМК в Липецке
19:58
Боевики ВСУ нанесли удар из HIMARS по центру Донецка

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок