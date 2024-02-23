Битва звездных образов: стилист оценила подготовку Бузовой, Лель и Брухуновой к весне

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Стилист Родина составила подборку весенних образов от российских звезд

Битва звездных образов: стилист оценила подготовку Бузовой, Лель и Брухуновой к весне

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

Совсем скоро закончится зима, а значит, люди начнут вылезать из безразмерных пуховиков. За чьими образами можно последить, чтобы вдохновиться, а за кем точно не стоит повторять?

Весна у большинства людей ассоциируется с цветами, поэтому многие с ее наступлением начинают добавлять их в свои образы — в виде принтов или аксессуаров. Стилист Ольга Родина разобрала наиболее яркие «луки» российских звезд с цветами.

Ольга Бузова

Несмотря на то, что певица любит пестрые наряды, ей очень идут нюдовые оттенки, заметила стилист. Недавно она вышла в свет в бежевом ассиметричном платье с одним открытым плечом. Оно было украшено коричневым цветком — фото можно посмотреть в материале KP.RU.

Как отметила Родина, этот образ Ольги не был «утяжелен». Она лишь дополнила его серьгами и макияжем, который гармонировал с цветком, а также карими глазами исполнительницы.

Татьяна Брухунова

Супруга юмориста Евгения Петросяна весьма удачно собирает свои образы, считает Родина. Стилист отметила ее темно-зеленое платье с цветочным принтом и воротником в ретро-стиле, в котором она выглядит очень органично. Татьяна дополнила образ ожерельем из жемчуга и черной сумкой Prada.

Настасья Самбурская

Образ в ретро-стиле собрала себе и Настасья Самбурская. Платье терракотового цвета с нежным цветочным принтом она дополнила ремнем Gucci — он выигрышно подчеркнул ее фигуру.

Если одежда актрисы претензий у стилиста не вызвала, то прическа ей понравилась не очень. Самбурская уложила волосы, вдохновившись 50-60-ми годами прошлого столетия, что добавило ей несколько лет, считает Родина.

Катя Лель

А вот Катя Лель отдает предпочтение трендами современности и носит оверсайз-вещи. Только, по мнению Родиной, это не идет певице — она теряется в пиджаке лавандового цвета с крупными нашитыми атласными розами и широкими плечами. Ко всему, образ портят узкие ботфорты, которые собрались в гармошку.

Юлия Барановская

Цветок на пиджаке можно было увидеть и на телеведущей. На одном из мероприятий Юлия Барановская появилась в брючном костюме молочного цвета. В ее случае объемный аксессуар выглядел эффектно, отметила Родина.

Свой наряд Барановская дополнила светлыми лодочками и золотой сумкой. По словам стилиста, золото будет трендом грядущей весны. А сочетать его стоит, подобно Юлии, с нейтральными цветами — черным или белым.

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