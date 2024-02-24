ВСУ ждет снова провал? В НАТО спрогнозировали сроки нового контрнаступления Украины

В прошлый раз Украина потеряла 166 тысяч военных. Будет ли новая попытка настолько же провальной?

Украина может попытаться устроить новое контрнаступление в 2025 году. Об этом рассказали источники издания The New York Times, которые владеют информацией о брифинге, где принимал участие главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

«В лучшем случае украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления в следующем году», — написали в материале.

Летом 2023 года Украина уже пыталась пойти в контрнаступление, но спустя несколько месяцев оно с треском провалилось. Боевики ВСУ потерпели крах на поле боя. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, за время контрнаступления террористы потеряли 166 тысяч военных.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подтвердил планы о второй попытке атаковать Россию. Киевский режим планирует развернуть контрнаступление в Черном море, а Москву, по словам лидера Незалежной, ждет много «сюрпризов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США раскритиковали слова Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ.