Как долго российской стороне остается ждать окончания СВО?

С момента начала спецоперации России на Украине прошло два года, и за это время ВС РФ сумели добиться серьезных успехов. Российские бойцы отразили без преувеличения все атаки боевиков, предотвратили контрнаступление, а не так давно под контроль российских военных перешла Авдеевка.

С каждым днем шансы украинской стороны отвоевать прежние позиции стремятся к нулю. Западные и европейские хозяева постепенно отказываются от помощи президенту Незалежной Владимиру Зеленскому, а дальше ситуация будет только усугубляться, поведал в беседе с 5-tv.ru заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По словам эксперта, и в Штатах, и в ряде других крупнейших стран уже давно осознали — шансов одержать победу в «украинском конфликте» у Киева нет. Именно этим объясняется стремление Запада отречься от убыточной сделки. Россия же, при прочих равных, получает еще одно преимущество, которое неизбежно ведет страну к безоговорочной победе.

«На Западе есть люди, которые понимают, что Украина победить Россию не может никогда, просто по определению. Потому что Россия — ядерная держава, хотя бы поэтому, потому что население России пятикратно превосходит население Украины», — отметил Сивков.

Он указал, что Россия производит свое оружие, в то время как Украина пользуется поставками западных партнетов. При этом на Западе нет достаточных мощностей для производства, а не так давно зарубежные партнеры Киева окончательно исчерпали все свои ресурсы.

«На Западе понимают, что победа Украины невозможна. Западу нужна не победа Украины как таковая, а нужен разгром России. Этого Данилов (секретарь СНБО Украины — Прим.ред) не понимает. Эту задачу должны были решить санкции экономические, но тоже не получилось. Кроме этого еще мощнейшее информационное давление на Россию оказывается, тоже нулевой эффект», — рассказал Сивков.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ пожаловались на свое катастрофическое положение на фронте.