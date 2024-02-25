«Просто по определению»: развязке «украинского конфликта» предрекли ожидаемый исход
Военный эксперт Сивков: Запад осознает, что победа Украины невозможна
Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Как долго российской стороне остается ждать окончания СВО?
С момента начала спецоперации России на Украине прошло два года, и за это время ВС РФ сумели добиться серьезных успехов. Российские бойцы отразили без преувеличения все атаки боевиков, предотвратили контрнаступление, а не так давно под контроль российских военных перешла Авдеевка.
С каждым днем шансы украинской стороны отвоевать прежние позиции стремятся к нулю. Западные и европейские хозяева постепенно отказываются от помощи президенту Незалежной Владимиру Зеленскому, а дальше ситуация будет только усугубляться, поведал в беседе с 5-tv.ru заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
По словам эксперта, и в Штатах, и в ряде других крупнейших стран уже давно осознали — шансов одержать победу в «украинском конфликте» у Киева нет. Именно этим объясняется стремление Запада отречься от убыточной сделки. Россия же, при прочих равных, получает еще одно преимущество, которое неизбежно ведет страну к безоговорочной победе.
«На Западе есть люди, которые понимают, что Украина победить Россию не может никогда, просто по определению. Потому что Россия — ядерная держава, хотя бы поэтому, потому что население России пятикратно превосходит население Украины», — отметил Сивков.
Он указал, что Россия производит свое оружие, в то время как Украина пользуется поставками западных партнетов. При этом на Западе нет достаточных мощностей для производства, а не так давно зарубежные партнеры Киева окончательно исчерпали все свои ресурсы.
«На Западе понимают, что победа Украины невозможна. Западу нужна не победа Украины как таковая, а нужен разгром России. Этого Данилов (секретарь СНБО Украины — Прим.ред) не понимает. Эту задачу должны были решить санкции экономические, но тоже не получилось. Кроме этого еще мощнейшее информационное давление на Россию оказывается, тоже нулевой эффект», — рассказал Сивков.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ пожаловались на свое катастрофическое положение на фронте.
- 25 февр
- «Не имеют стратегического значения»: Кулеба дал оценку провалам ВСУ на фронте
- 25 февр
- Главу МИД Германии Бербок заперли в бомбоубежище Одессы
- 25 февр
- Росгвардейцы высоко оценили клип рэпера ST на хит «Дай ему сил»
- 25 февр
- Балицкий: не поддержавших СВО жителей Запорожья выселяли на Украину
- 25 февр
- За мужество и отвагу: особо отличившиеся освободители Авдеевки получили награды
- 25 февр
- Не пришло ли время? В Польше призвали Украину начать переговоры с Россией
- 25 февр
- Средства ПВО пресекли атаку Украины на Россию с применением шести дронов
- 25 февр
- Полная потеря Донбасса и не только: Украине предрекли крах в течение года
- 25 февр
- ВСУ в нокауте: операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по военной науке
- 25 февр
- Рогов заявил об ожесточенных боях в центре села Работино
Читайте также
80%
0.31 100.44
0.54
Нашли ошибку?