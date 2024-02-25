Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице

Как долго такая погода продержится в столице?
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
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Во второй половине дня 25 февраля в Москве прогнозируются ледяной дождь и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что синоптики обещают после 16:00 снижение температуры до отрицательных значений.
«До утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы», — говорится в сообщении.
В этой связи пешеходов призвали проявить внимательность на улице, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда наступит метеорологическая весна. Как отметила эксперт Татьяна Позднякова, в ближайшее время ожидать полноценного тепла и таяния снега все же не приходится.
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