Глава киевского режима то и дело отдает преступные приказы. Чего от него ждать дальше?

Вооруженные силы Украины не имеют права и возможности использовать западное оружие для нанесения ударов по России. Такое заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской», — сказал он.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ обстреляли центральный район Донецка. В результате атаки погиб мужчина и пострадала женщина. Позднее, но в тот же день, стало известно, что ВСУ нанесли удар из HIMARS по центру Донецка.