Российские десантники взяли в плен двух военнослужащих элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на запорожском участке фронта. Подробностями нового достижения российских бойцов поделились журналисты РИА Новости.

По предварительной информации, солдаты подловили бьющихся в агонии украинских боевиков в момент, когда те собирались покинуть разваленные окопы. Не сумев справиться с натиском солдат ВС РФ, киевские приспешники бросились врассыпную, предварительно предупредив, что покидают позиции. В этот-то момент они и были пойманы на мушку.

«Мы по рации сказали старшему, что тут (на позиции — Прим.ред.) нечего сидеть, потому что окоп весь развален. И где-то через час он нам сказал идти на откат, мы собрались, вылезли и начали идти на откат. Получается, что нас старший повел не в ту строну, не работал планшет, мы повернули в другую сторону и пошли вдоль лесопосадки. И потом началась стрельба, последнего убило», — рассказал об очередном российском подвиге и одновременно провале тактики ВСУ пленный украинский десантник Максим Попок.

Сразу после успешного завершения операции, российские военнослужающие перетащили раненого украинца в тыловой район, продемонстрировав лучшие человеческие качества.

Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин официально заявил о провале тактики ВСУ. На начало декабря попытки провести ответную атаку стоили Киеву 125 тысяч убитых военных и раненых. После нескольких месяцев безуспешных попыток на Украине официально признали провал операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кулеба дал оценку провалам ВСУ на фронте.