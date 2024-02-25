Прошедшая неделя оказалась весьма успешной для армии России в зоне СВО. Например, наши бойцы нанесли групповые удары по военно-промышленным объектам Украины.

Групповой удар по военным объектам Украины

За одну неделю Вооруженные силы России нанесли 31 групповой удар по военно-промышленным объектам Украины. Для этого применяли высокоточное оружие большой дальности как воздушного, так и морского базирования.

Также были задействованы дроны. В результате ударов, предприятия, на которых ремонтировали самолеты и беспилотники ВСУ, были уничтожены.

Модификация винтовки Чукавина

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Совсем скоро бойцы смогут опробовать снайперскую винтовку Чукавина с новым оптическим прицелом. Она уже прошла все государственные испытания.

«Прицел более эргономичен, имеет большую кратность, меньшую массу и богатый комплект поставки: быстросъемный механизм установки на оружие; кронштейн, интегрированный в корпус прицела; индикатор завала, штурвал смены увеличения», — отметили в «Концерне «Калашников».

Прицел предназначен для обнаружения врага, с ним лучше работать в светлое время суток. Также был улучшен дизайн прицельной сетки.

Улучшение положения на краснолиманском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Положение на краснолиманском направлении было значительно улучшено. Сделали это подразделения группировки войск «Центр».

Они отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Киевский режим потерял примерно 260 боевиков.

Уничтожение крупного склада ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российская авиация, беспилотники и артиллерия уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ. Также российские войска поразили живую силу и технику противника в 112 районах.

Удар по нацгвардии Украины

Фото: © РИА Новости / Артем Житенев

Восточные подразделения группировки войск атаковали три бригады украинской армии. Среди них была первая президентская нацгвардия.

Удар был нанесен на южнодонецком направлении. Также ВС РФ поразили 58-ю мотопехотную и 72-ю механизированную бригаду ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья.