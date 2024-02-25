Уничтожение военных складов и сильнейшие удары по ВСУ: итоги СВО за неделю

Что сейчас происходит в зоне спецоперации?
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Прошедшая неделя оказалась весьма успешной для армии России в зоне СВО. Например, наши бойцы нанесли групповые удары по военно-промышленным объектам Украины.
Групповой удар по военным объектам Украины
За одну неделю Вооруженные силы России нанесли 31 групповой удар по военно-промышленным объектам Украины. Для этого применяли высокоточное оружие большой дальности как воздушного, так и морского базирования.
Также были задействованы дроны. В результате ударов, предприятия, на которых ремонтировали самолеты и беспилотники ВСУ, были уничтожены.
Модификация винтовки Чукавина
Совсем скоро бойцы смогут опробовать снайперскую винтовку Чукавина с новым оптическим прицелом. Она уже прошла все государственные испытания.
«Прицел более эргономичен, имеет большую кратность, меньшую массу и богатый комплект поставки: быстросъемный механизм установки на оружие; кронштейн, интегрированный в корпус прицела; индикатор завала, штурвал смены увеличения», — отметили в «Концерне «Калашников».
Прицел предназначен для обнаружения врага, с ним лучше работать в светлое время суток. Также был улучшен дизайн прицельной сетки.
Улучшение положения на краснолиманском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Положение на краснолиманском направлении было значительно улучшено. Сделали это подразделения группировки войск «Центр».
Они отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Киевский режим потерял примерно 260 боевиков.
Уничтожение крупного склада ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российская авиация, беспилотники и артиллерия уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ. Также российские войска поразили живую силу и технику противника в 112 районах.
Удар по нацгвардии Украины
Восточные подразделения группировки войск атаковали три бригады украинской армии. Среди них была первая президентская нацгвардия.
Удар был нанесен на южнодонецком направлении. Также ВС РФ поразили 58-ю мотопехотную и 72-ю механизированную бригаду ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья.
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