Для ВКС нет плохой погоды. Лучшее видео из зоны СВО за день

На этот раз по боевикам ВСУ ударили с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили живую силу ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерия ВДВ постоянно ведет огневое воздействие по выявленным целям в зоне проведения СВО на правом берегу Днепра в Херсонской области, систематически уничтожая живую силу и боевую технику ВСУ. Расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве.

Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности. С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного рядом с одним из населенных пунктов на правом берегу реки, расчет РСЗО «Град» выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам.

От получения координат цели до первого залпа проходят считанные секунды, после чего проводится корректировка и повторный залп, после которого было уничтожен взвод украинских боевиков, а выжившие националисты спешно бежали. Разведку целей и корректировку осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Ударная группа армейской авиации ВКС поразила противника на краснолиманском направлении

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика (ПАН), все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.