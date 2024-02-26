Полное господство: как российские системы ПВО подавляют ЗРК Patriot

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 39 0

Украинским боевикам не помогает даже западная техника.

Полное господство: как российские системы ПВО подавляют ЗРК Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

Тема:
Спецоперация

Российские военные обладают настолько значительным потенциалом, что способны легко поражать зенитно-ракетный комплекс Patriot производства США на вооружении ВСУ. Об этом написал американский аналитический военный журнал Military Watch Magazine.

«Возможности российских систем ПВО значительны, поскольку ракеты „земля — воздух“, выпущенные ЗРК Patriot, летают со скоростью всего 3,5 Маха, при этом некоторые источники сообщают о максимальной скорости в 5 Махов, в то время как ракеты, запускаемые российскими системами, такими как С-400, летают со скоростью, превышающей 14 Махов», — говорится в статье.

Авторы напоминают, что С-400 в прошлом показали способность перехватывать ракеты со скоростью 8 Махов, а траектории ракет класса «земля — воздух» далеко не самые сложные, поэтому преимущества очевидны.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США уличили Зеленского во лжи после оглашения потерь ВСУ.

 

Тема:
Спецоперация
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