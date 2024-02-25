«Резко расходится»: в США уличили Зеленского во лжи после оглашения потерь ВСУ

Что удалось выяснить американским журналистам?

Представленное президентом Украины Владимиром Зеленским количество погибших боевиков ВСУ более чем в два раза ниже данных, которыми располагали США летом 2023-го. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Это резко расходится с оценками американских чиновников, которые прошлым летом оценивали потери значительно выше, говоря, что порядка 70 тысяч украинцев погибли и 100-120 тысяч получили ранения», — говорится в материале.

Журналистам газеты не удалось провести независимую проверку оглашенных Зеленским данных.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Зеленского во лжи из-за данных о потерях ВСУ. По утверждению украинского президента, они составляют 31 тысячу боевиков.

Граждане Украины для Зеленского — не люди, а единицы, на которых можно еще получить западных денег, убеждена Захарова. Поэтому, говорит дипломат, тот занизил потери в разы.

Министр обороны России Сергей Шойгу 20 февраля оценил потери ВСУ за время контрнаступления в 166 тысяч боевиков.