«Резко расходится»: в США уличили Зеленского во лжи после оглашения потерь ВСУ

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 97 0

NYT: оглашенное Зеленским число потерь ВСУ ниже прошлогодних данных США

«Резко расходится»: в США уличили Зеленского во лжи после оглашения потерь ВСУ

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Тема:
Спецоперация

Что удалось выяснить американским журналистам?

Представленное президентом Украины Владимиром Зеленским количество погибших боевиков ВСУ более чем в два раза ниже данных, которыми располагали США летом 2023-го. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Это резко расходится с оценками американских чиновников, которые прошлым летом оценивали потери значительно выше, говоря, что порядка 70 тысяч украинцев погибли и 100-120 тысяч получили ранения», — говорится в материале.

Журналистам газеты не удалось провести независимую проверку оглашенных Зеленским данных. 

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Зеленского во лжи из-за данных о потерях ВСУ. По утверждению украинского президента, они составляют 31 тысячу боевиков. 

Граждане Украины для Зеленского — не люди, а единицы, на которых можно еще получить западных денег, убеждена Захарова. Поэтому, говорит дипломат, тот занизил потери в разы.

Министр обороны России Сергей Шойгу 20 февраля оценил потери ВСУ за время контрнаступления в 166 тысяч боевиков.

Тема:
Спецоперация
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