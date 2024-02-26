Глава Карачаево-Черкесской республики доложил президенту о ситуации в регионе и помощи российским военным.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле попросил главу Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова лично контролировать вопросы поддержки участников спецоперации на Украине и их семей.

Во время беседы Темрезов рассказал Путину о положении дел в республике. Вместе с тем была затронута тема помощи российским бойцам и их родным.

«Это очень важно. Я вас прошу держать это на личном контроле», — сказал глава государства.

Темрезов также добавил, что лично встречался с вдовами бойцов. Региональные власти знают каждую семью участников спецоперации. Выплаты родственникам держатся на контроле.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России выделит средства на поддержку мобилизованных военных пенсионеров. Для данной категории граждан предусмотрят ежемесячную компенсацию.