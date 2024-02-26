Напавшему на брянское село экс-актеру Канахину* грозит пожизненное заключение

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Евгения Романова
Евгения Романова 91 0

По делу был опрошен тайный свидетель.

Напавшему на брянское село экс-актеру Канахину* грозит пожизненное заключение

Фото: Кадр из сериала «Адвокат-7», 2010 г.

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Тема:
Спецоперация

Прокурор в ходе прений сторон запросил пожизненное лишение свободы за государственную измену актеру Кириллу Канахину*, напавшему на село в Брянской области. Об этом сообщила пресс-секретарь Второго западного военного окружного суда Ирина Жирнова.

«Гособвинитель запросил пожизненное решение свободы для Кирилла Канахина, причем первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима», — сообщила она.

Суд начал рассматривать дело Канахина по существу. В ходе заседания был опрошен тайный свидетель, следивший за соцсетями актера. При этом адвокат Канахина заявил о недоказанности его преступления. В этой связи он попросил оправдать подсудимого. Суд огласит приговор позже 26 февраля.

По имеющимся данным, в 2022 году артист вступил в организацию «Русский добровольческий корпус»**(РДК**). В ее составе он принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима с января по март 2023 года. Кроме того, в составе этой же организации он дважды незаконно пересекал границу с Россией, участвовал в боевых столкновениях с российской армией и совершил теракт против мирного населения.

Группа украинских диверсантов, в составе которой был Канахин, напала на село в Брянской области 2 марта прошлого года. Националисты обстреляли автомобиль, а также взяли в заложники несколько жителей региона. В результате погибли два человека, еще два пограничника и один ребенок пострадали. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Москвы утвердила обвинение в госизмене в отношении актера Канахина.

* — внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация

Тема:
Спецоперация
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

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