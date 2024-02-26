Актера Канахина* заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену
Такого решения добивалась прокуратура Москвы.
Фото, видео: Кадр из сериала «Адвокат-7», 2010 г; Прокуратура города Москвы; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению актера Кирилла Канахина* по обвинению в госизмене. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
«Приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима», — также сообщили 5-tv.ru в столичной прокуратуре, которая добивалась такого приговора.
По имеющимся данным, в 2022 году артист вступил в организацию «Русский добровольческий корпус»**(РДК**). В ее составе он принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима с января по март 2023 года. Кроме того, в составе этой же организации он дважды незаконно пересекал границу с Россией, участвовал в боевых столкновениях с российской армией и совершил теракт против мирного населения.
Группа украинских диверсантов, в составе которой был Канахин, напала на село в Брянской области 2 марта прошлого года. Националисты обстреляли автомобиль, а также взяли в заложники несколько жителей региона. В результате погибли два человека, еще два пограничника и один ребенок пострадали. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что напавшему на брянское село экс-актеру Канахину грозит пожизненное заключение.
* — внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация
- 26 февр
- «Эдакий мешок»: как Украина может лишиться Купянска и Харькова
- 26 февр
- В районе Авдеевки уничтожен первый танк Abrams: «Пойдет на переплавку»
- 26 февр
- Швейцария заявила о приглашении России на мирную конференцию по Украине
- 26 февр
- «Это окончательно»: Шольц резко высказался против отправки Киеву ракет Taurus
- 26 февр
- «Исповедь перед смертью»: пранкер Лексус назвал удачей взятое у Генри Киссинджера интервью
- 26 февр
- «Мороз по коже»: Евросоюз и НАТО хотят отправить своих военных на Украину
- 26 февр
- Напавшему на брянское село экс-актеру Канахину* грозит пожизненное заключение
- 26 февр
- Зеленский сделал откровенное признание по конфликту на Украине: «Я надеюсь»
- 26 февр
- «Любимое занятие»: Захарова о заявлениях Британии в адрес Путина
- 26 февр
- Путин призвал контролировать вопросы поддержки бойцов СВО: «Очень важно»
Читайте также
64%
0.31 100.44
0.54
Нашли ошибку?