Актера Канахина* заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению актера Кирилла Канахина* по обвинению в госизмене. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима», — также сообщили 5-tv.ru в столичной прокуратуре, которая добивалась такого приговора.

По имеющимся данным, в 2022 году артист вступил в организацию «Русский добровольческий корпус»**(РДК**). В ее составе он принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима с января по март 2023 года. Кроме того, в составе этой же организации он дважды незаконно пересекал границу с Россией, участвовал в боевых столкновениях с российской армией и совершил теракт против мирного населения.

Группа украинских диверсантов, в составе которой был Канахин, напала на село в Брянской области 2 марта прошлого года. Националисты обстреляли автомобиль, а также взяли в заложники несколько жителей региона. В результате погибли два человека, еще два пограничника и один ребенок пострадали. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что напавшему на брянское село экс-актеру Канахину грозит пожизненное заключение.

* — внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация