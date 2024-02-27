Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 38 0

Эти подразделения всегда находятся на боевом посту.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную, ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу. Особые слова благодарности — воинам-участникам спецоперации: на самых опасных участках, на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках, вы с честью выполняете поставленные задачи», — сказал глава государства.

Особая закалка всегда отличала бойцов и командиров Сил специальных операций, подчеркнул он. Решение об их создании было продиктовано условиями времени, отметил президент.

Эти подразделения всегда находятся на боевом посту. Путин уверен, что они будут брать новые высоты и в боевой подготовке, и в ратном деле, а также вносить весомый вклад в защиту России.

Ранее 5-tv.ru писал, как в России отметили День защитника Отечества.

Тема:
Спецоперация
27 февр
Одним залпом: «Солнцепеки» расчищают путь на ключевых участках фронта
26 февр
Захарова отреагировала на заявление совета НАТО — Украина по СВО
26 февр
Вот и все: Зеленскому передали пугающие новости о будущем Украины
26 февр
Песков раскрыл механизм предоставления отчетов Путину о ситуации в зоне СВО
26 февр
Кремль отреагировал на уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО
26 февр
Появились кадры уничтожения первого танка Abrams в зоне СВО
26 февр
Двое детей пострадали при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ
26 февр
«Эдакий мешок»: как Украина может лишиться Купянска и Харькова
26 февр
В районе Авдеевки уничтожен первый танк Abrams: «Пойдет на переплавку»
26 февр
Актера Канахина* заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:39
«Сегодня ноги короткие»: Волочкову обвинили в использовании фотошопа
0:26
Серьезно болен? Молодой дельфин выбросился на берег в Крыму
0:11
Одним залпом: «Солнцепеки» расчищают путь на ключевых участках фронта
0:01
Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций
23:59
Тепло не за горами: какие меры позволят предотвратить болезни весной
23:47
Захарова отреагировала на заявление совета НАТО — Украина по СВО

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
Актера Канахина* заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену
Умер Лорд Джейкоб Ротшильд
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок