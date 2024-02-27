В любое время дня и ночи: расчеты РСЗО «Град» уничтожают живую силу ВСУ

Артиллеристы-десантники наносят сокрушительные удары по позициям противника.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ударили по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

Во время проведения разведки с воздуха были выявлены участки местности, на которых находилось большое скопление личного состава украинских нацистов. Информация была передана на командный пункт гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского соединения ВДВ.

Расчеты РСЗО «Град» получили задачу и выдвинулись в район для ее выполнения. Российская армия нанесла мощные удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами. Ударной волной и осколками, которые разлетелись на сотни метров, ВСУ был нанесен серьезный урон.

В оборонном ведомстве отметили, что наши артиллеристы-десантники работают как днем, так и ночью. Это необходимо, чтобы затруднить перемещение противника в зоне СВО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал об уничтожении первого танка Abrams в зоне СВО.