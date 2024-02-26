Появились кадры уничтожения первого танка Abrams в зоне СВО

Очередное достижение российских бойцов.
Фото, видео: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA; 5-tv.ru
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Российские солдаты уничтожили в зоне СВО американский танк Abrams. Кадры горящей техники опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Машина была уничтожена бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады. Сальдо напомнил, что после того, как США увидели «костры» из немецких танков Leopard в зоне СВО, они вернули 30 танков Abrams на доработку.
Затем американские специалисты установили на них активную динамическую защиту и отослали обратно Украине. Однако в первом же боевом выезде Abrams был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен, отметил Сальдо.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Су-34 уничтожил скопление сил ВСУ в районе Купянска.
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