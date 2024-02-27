Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Сил специальных операций

|
Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Бойцы ССО демонстрируют безупречную выучку, проявляют мужество и героизм, подчеркнул министр обороны России.

Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Сил специальных операций

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Сегодня, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций (ССО). С этим праздником военнослужащих и ветеранов поздравил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его обращение опубликовала пресс-служба военного ведомства.

«Являясь высокопрофессиональными войсками, они выполняют самые сложные задачи по защите государства. В ходе специальной военной операции демонстрируют безупречную выучку, проявляют мужество и героизм», — подчеркнул министр.

Как отметил Шойгу, этот праздник олицетворяет многовековые традиции русского воинства. Он выразил уверенность, что военные ССО продолжат надежно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций. По его словам, особая закалка всегда отличала бойцов и командиров ССО. Решение об их создании было продиктовано условиями времени, отметил лидер.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию на территории Незалежной, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
27 февр
Российские силы ПВО пресекли атаку ВСУ с применением дронов в двух регионах
27 февр
Ротацию боевиков ВСУ сорвали на авдеевском направлении
27 февр
От гаубиц боевикам не убежать! Лучшее видео из зоны СВО за день
27 февр
«Это заговор»: в Госдуме раскрыли коварный план НАТО по Украине
27 февр
«Можно»: Дуда допустил передачу Украине современных ракетных технологий
27 февр
Макрон оценил вероятность отправки западных войск на Украину
27 февр
Это настоящая бомба: что удалось выяснить о тайных базах ЦРУ на Украине
27 февр
Он все понял: на Западе обратили внимание на одну деталь во внешнем виде Зеленского
27 февр
Одним залпом: «Солнцепеки» расчищают путь на ключевых участках фронта
27 февр
Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:46
СМИ опровергли заявления Минобороны Испании о летчике-перебежчике Кузьминове
9:34
Доступ ограничен: перебои с интернетом возникли после ударов хуситов в Красном море
9:33
Крым празднует десятилетие в составе России
9:31
Российские силы ПВО пресекли атаку ВСУ с применением дронов в двух регионах
9:23
«Обычное дело»: Трамп-младший опять получил письмо с белым порошком
8:55
Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Сил специальных операций

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака
Девочка созрела: кто и для кого лепит из дочки умершей Началовой «леди-вамп»?
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок