Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Сил специальных операций

Бойцы ССО демонстрируют безупречную выучку, проявляют мужество и героизм, подчеркнул министр обороны России.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Сегодня, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций (ССО). С этим праздником военнослужащих и ветеранов поздравил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его обращение опубликовала пресс-служба военного ведомства.
«Являясь высокопрофессиональными войсками, они выполняют самые сложные задачи по защите государства. В ходе специальной военной операции демонстрируют безупречную выучку, проявляют мужество и героизм», — подчеркнул министр.
Как отметил Шойгу, этот праздник олицетворяет многовековые традиции русского воинства. Он выразил уверенность, что военные ССО продолжат надежно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций. По его словам, особая закалка всегда отличала бойцов и командиров ССО. Решение об их создании было продиктовано условиями времени, отметил лидер.
Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию на территории Незалежной, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
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