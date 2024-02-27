Есть ли пострадавшие и жертвы среди мирных жителей?

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали здания Многофункционального центра (МФЦ) и Службы поддержки гражданского населения в Новой Каховке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Посетители еще не пришли, а сотрудники собрались на совещание в зале, отдаленном от эпицентра взрыва», — добавил он.

Здания повреждены, но критичных разрушений нет. По словам Сальдо, организации, которые оказались под прицелом ВСУ, в скором времени возобновят работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области. Пострадавших оперативно доставили в больницы.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.