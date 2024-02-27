Польша и Чехия высказались о возможности отправки своих войск на Украину

Премьеры Чехии и Польши заявили, что не собираются отправлять войска на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow
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О том, что такие беспрецедентные меры можно обсудить, говорил президент Франции Эммануэль Макрон.
Власти Чехии и Польши не намерены отправлять свои войска на Украину. Об этом заявили премьер-министр Чехии Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск.
Таким образом политики прокомментировал заявление премьера Словакии Роберта Фицо, который увидел намерения некоторых европейских лидеров и представителей стран НАТО отправить солдат на помощь киевскому режиму.
«Ни о каком направлении солдат на Украину мы не думаем», — сказал Фиала на пресс-конференции в Праге, сообщает телеканал TVPInfo.
Туск же заявил, что Варшава намерена продолжать оказывать поддержку Киеву путем поставок вооружения и денежных вливаний. По словам политика, для этих целей можно использовать замороженные российские активы в зарубежных банках общей суммой порядка 300 миллиардов долларов.
Между тем высказался по данному вопросу и генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что намерений отправять солдат на Украину у альянса нет.
«Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делали это с 2014 года и увеличили с начала полномасштабной операции. Но у нас нет планов отправлять на Украину военные силы НАТО», — сказал он в интервью агентству Associated Press.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Франции заговорили о начале третьей мировой войны.
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