Песков о прямом столкновении России и НАТО: «Говорим о неизбежности»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 65 0

Песков: если НАТО отправит войска на Украину, столкновение с армией РФ неизбежно

Песков о прямом столкновении России и НАТО: «Говорим о неизбежности»

Фото: www.globallookpress.com / Capt. Daniel Yarnall

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Тема:
Спецоперация

В Кремле прокомментировали слова некоторых европейских политиков о возможном участии солдат стран альянса в конфликте на Украине.

Прямое столкновение стран НАТО с Россией не в интересах военного альянса, но есть условия, при которых этого не избежать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на помощь Украине.

«В целом здесь, наверное, сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину стран НАТО — это, конечно, очень важно, новый элемент. Все остальные элементы в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, мы все их уже принимали к сведению», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что, если страны НАТО все же решатся отправить свои войска на Украину, это будет означать не просто эскалацию конфликта, вероятно, речь пойдет уже о реальном столкновении войск НАТО с российской армией.

«В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оцениваем», — заявил Песков, отметив при этом, что руководители большинства европейских стран все же сохраняют трезвую оценку рисков, которые неизбежны в случае положительного решения по участию солдат альянса в конфликте на Украине на стороне киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Польша и Чехия высказались о возможности отправки своих войск на Украину.

Тема:
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