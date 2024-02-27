Песков о прямом столкновении России и НАТО: «Говорим о неизбежности»

В Кремле прокомментировали слова некоторых европейских политиков о возможном участии солдат стран альянса в конфликте на Украине.

Прямое столкновение стран НАТО с Россией не в интересах военного альянса, но есть условия, при которых этого не избежать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на помощь Украине.

«В целом здесь, наверное, сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину стран НАТО — это, конечно, очень важно, новый элемент. Все остальные элементы в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, мы все их уже принимали к сведению», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что, если страны НАТО все же решатся отправить свои войска на Украину, это будет означать не просто эскалацию конфликта, вероятно, речь пойдет уже о реальном столкновении войск НАТО с российской армией.

«В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оцениваем», — заявил Песков, отметив при этом, что руководители большинства европейских стран все же сохраняют трезвую оценку рисков, которые неизбежны в случае положительного решения по участию солдат альянса в конфликте на Украине на стороне киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Польша и Чехия высказались о возможности отправки своих войск на Украину.