Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ села в Брянской области

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

В каком состоянии находятся люди?

Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ села в Брянской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ села Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести», — написал он в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО пресекли атаку ВСУ с применением дронов в двух регионах.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
26 февр
Три человека погибли из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
26 февр
В Белгородской области уничтожили еще один украинский БПЛА
25 февр
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
24 февр
Еще один беспилотник сбили в небе над Белгородской областью
24 февр
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
24 февр
Части подавленного БПЛА обезвредили на территории НЛМК в Липецке
24 февр
Силы ПВО уничтожили еще четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях
24 февр
Губернатор Липецкой области сообщил о пожаре на металлургическом комбинате
24 февр
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями
23 февр
Минобороны: украинские беспилотники пытались атаковать Курскую область
-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.04
-0.59 99.92
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:25
Посмертные процессы: феномену погребенных заживо нашлось неожиданное объяснение
20:23
Хайдаров отреагировал на смерть бизнесмена Гаврилова после операции в его клинике
20:16
В Петербурге из-за кори на карантин закрыли одну из школ
20:04
Теперь только сахар: стевия попала в список запрещенных добавок
19:58
«Из-за проверки»: в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram
19:48
Двойная авария: грузовик снес машины, стоявшие на МКАД после ДТП

Сейчас читают

«Из-за проверки»: в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram
Вход в «кротовую нору»: машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок