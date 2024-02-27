Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ села в Брянской области
В каком состоянии находятся люди?
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ села Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести», — написал он в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО пресекли атаку ВСУ с применением дронов в двух регионах.
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