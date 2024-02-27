Российские силы ПВО пресекли атаку ВСУ с применением дронов в двух регионах

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

МО: средства ПВО сбили три беспилотника над Брянской и Белгородской областями

Российские силы ПВО пресекли атаку ВСУ с применением дронов в двух регионах

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Что известно об инциденте?

Российские силы противовоздушной обороны)ПВО) в ночь на 27 февраля пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в российских регионах с применением беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Своими целями киевский режим выбрал Брянскую и Белгородскую области. В частности, в небе над первым регионом удалось уничтожить два украинских дрона, а над вторым — один.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 26 февраля Белгородской области уничтожили один украинский БПЛА.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
Спецоперация
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