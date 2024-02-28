Катастрофа все ближе: сенатор Шумер забил тревогу из-за ситуации на Украине

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 32 0

Сенатор Шумер предрек Украине поражение без американской помощи

Катастрофа все ближе: сенатор Шумер забил тревогу из-за ситуации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Тема:
Спецоперация

Дискуссия по этой теме в Белом доме, признался он, была очень напряженной.

Остановка предоставления помощи Украине со стороны США приведет к поражению ВСУ. Об этом заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.

«Мы не можем месяцами откладывать этот вопрос, потому что если так случится, то мы проиграем в конфликте, НАТО может расколоться, а наши союзники отвернутся от нас», — сказал политик в ходе встречи с лидерами Конгресса.

Дискуссия по этой теме, признался Шумер, была одной из самых напряженных, в которых он когда-либо участвовал в Белом доме.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе началась паника из-за новой информации о состоянии ВСУ.

Тема:
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