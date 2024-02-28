Оперативники ЦРУ и продажа оружия: Вован и Лексус разговорили иностранных наемников ВСУ
Иностранные наемники рассказали пранкерам Вовану и Лексусу о проблемах ВСУ
Фото, видео: Титов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Ранее в ЕС признали присутствие западного спецназа на Украине.
Иностранные наемники рассказали о проблемах ВСУ — деньги вовремя не выплачивают, четкой стратегии нет, не хватает оружия. Также в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом они признались, что не были готовы к такому напору российской армии. Много говорили и об американских кураторах, дающих прямые указания украинскому командованию.
«Оружие часто прячется и пропадает. Я встречал офицеров, продающих новое оружие. Я знаю, что здесь часто были оперативники ЦРУ и бойцы специальных подразделений, они пытались донести определенным членам украинской структуры командования очень хорошие идеи о том, что делать», — рассказал американский наемник, солдат сил специального назначения ГУР ВСУ Джейсон Ли Фримен.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после того, как ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС признали присутствие западного спецназа на Украине. Газета FT пишет, что высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы подтвердил это, однако заметил, что об этом не говорят официально.
- 28 февр
- Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры России и Украины
- 28 февр
- «Целый международный легион»: какие наемники участвуют в боях на стороне Украины
- 28 февр
- «Рано или поздно»: Украине напомнили, что запасы западных ракет иссякают
- 28 февр
- «Специальный навес»: как Запорожскую АЭС защитили от рук неонацистов
- 28 февр
- Непростая задача: бойцы спецназа зачищают позиции ВСУ в районе Кременной
- 28 февр
- «Они постоянно тут»: российский боец рассказал о спецназе НАТО в зоне СВО
- 28 февр
- СК расследует дело по факту инцидента с участниками СВО в кафе Подмосковья
- 28 февр
- В Европе выдвинули новую идею об использовании активов России: «Мыслите шире»
- 28 февр
- Российские бойцы освободили населенный пункт Петровское
- 28 февр
- Спецпредставитель Китая совершит турне ради завершения конфликта на Украине
Читайте также
64%
-0.59 99.92
-0.26
Нашли ошибку?