«Орудия-франкенштейны»: на Западе рассказали о нелепой практике ВСУ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 33 0

WSJ: Украина испытывает серьезные проблемы с западным оружием

«Орудия-франкенштейны»: на Западе рассказали о нелепой практике ВСУ

Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

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Тема:
Спецоперация

Незалежная испытывает проблемы из-за того, что поставки от стран НАТО перестали быть регулярными.

Украине очень тяжело дается второй год спецоперации, поэтому ВСУ приходится создавать «орудия-франкенштейны» буквально из частей разной техники. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Для этого боевики «мародерствуют на кладбище гаубиц». Ведь западная техника постоянно нуждается в новых запчастях.

Украинские инженеры рассказали, что сейчас у них нет регулярных поставок из стран Запада. Причем многие компоненты не всегда взаимозаменимы.

Именно поэтому ВСУ занимаются техническим «каннибализмом». Они используют детали поврежденной артиллерийской техники, чтобы восстановить оружие.

Сейчас главная проблема у ВСУ — это стволы артиллерийских орудий. Они износились за два года стрельбы.

Обычно ствол должен стрелять две с половиной тысячи раз до замены. ВСУ стреляют из них по пять тысяч раз. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Кулеба внезапно раскрыл правду о состоянии ВСУ.

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