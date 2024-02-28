«Орудия-франкенштейны»: на Западе рассказали о нелепой практике ВСУ
WSJ: Украина испытывает серьезные проблемы с западным оружием
Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Незалежная испытывает проблемы из-за того, что поставки от стран НАТО перестали быть регулярными.
Украине очень тяжело дается второй год спецоперации, поэтому ВСУ приходится создавать «орудия-франкенштейны» буквально из частей разной техники. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
Для этого боевики «мародерствуют на кладбище гаубиц». Ведь западная техника постоянно нуждается в новых запчастях.
Украинские инженеры рассказали, что сейчас у них нет регулярных поставок из стран Запада. Причем многие компоненты не всегда взаимозаменимы.
Именно поэтому ВСУ занимаются техническим «каннибализмом». Они используют детали поврежденной артиллерийской техники, чтобы восстановить оружие.
Сейчас главная проблема у ВСУ — это стволы артиллерийских орудий. Они износились за два года стрельбы.
Обычно ствол должен стрелять две с половиной тысячи раз до замены. ВСУ стреляют из них по пять тысяч раз.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Кулеба внезапно раскрыл правду о состоянии ВСУ.
- 28 февр
- Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры России и Украины
- 28 февр
- Оперативники ЦРУ и продажа оружия: Вован и Лексус разговорили иностранных наемников ВСУ
- 28 февр
- «Целый международный легион»: какие наемники участвуют в боях на стороне Украины
- 28 февр
- «Рано или поздно»: Украине напомнили, что запасы западных ракет иссякают
- 28 февр
- «Специальный навес»: как Запорожскую АЭС защитили от рук неонацистов
- 28 февр
- Непростая задача: бойцы спецназа зачищают позиции ВСУ в районе Кременной
- 28 февр
- «Они постоянно тут»: российский боец рассказал о спецназе НАТО в зоне СВО
- 28 февр
- СК расследует дело по факту инцидента с участниками СВО в кафе Подмосковья
- 28 февр
- В Европе выдвинули новую идею об использовании активов России: «Мыслите шире»
- 28 февр
- Российские бойцы освободили населенный пункт Петровское
Читайте также
64%
-0.17 99.45
-0.47
Нашли ошибку?