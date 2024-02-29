«Сделала то же самое»: Бузова отплатила Бородиной за старые обиды

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 59 0

Ольга Бузова опубликовала фото с бывшим мужем Ксении Бородиной

«Сделала то же самое»: Бузова отплатила Бородиной за старые обиды

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитости уже давно перестали быть подругами. Что случилось на этот раз?

В Сети бурно обсуждают новое фото певицы Ольги Бузовой с бизнесменом Курбаном Омаровым — бывшим мужем телеведущей Ксении Бородиной. Бузова пригласила Омарова на съемку одного из шоу на федеральном канале и без совместного снимка не отпустила. На фотокарточке знаменитости приобнялись.

«В свое время Бородина сделала то же самое. Прекрасно общалась с Давой», — прокомментировал фото один из фанатов.

Поклонники активно начали поддерживать исполнительницу хита «Мало половин». Они вспомнили, что пару лет назад, когда телезвезда только рассталась с блогером Давидом Манукяном, Бородина не разорвала с ним дружеские отношения. Сайт 7Дней.ru пишет, что бывшая подруга Ольги, наоборот, тогда выкладывала фото и видео с Манукяном и даже поддержала Даву, когда ему поступило предложение стать ведущим «Дома-2»

Также аудитория Бузовой предположила, что Ксения Бородина приложила руку к разводу Ольги с футболистом Дмитрием Тарасовым.

«Когда-то Бородина познакомила Тарасова с Костенко, нынешней его женой. Он был еще в браке с Бузовой», — отметили поклонники.

Сейчас же свой ход сделала Бузова. На съемках телеведущая мило беседовала с экс-возлюбленным Бородины, расспрашивала его о новой невесте и о грядущей свадьбе.

Известно, что весной Курбан Омаров женится. Он рассказал Бузовой о том, что у них с невестой большие планы на жизнь. После свадьбы молодожены серьезно задумаются над рождением ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мама Давида Манукяна оскорбила Ольгу Бузову.

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