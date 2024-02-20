«Ольга Бузова — блудница и алкоголичка»: мама Давы встала на защиту сына

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Ольга Бузова вспомнила предательство мамы бывшего возлюбленного Давы

«Ольга Бузова — блудница и алкоголичка»: мама Давы встала на защиту сына

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитость давно рассталась блогером Давидом Манукяном, но страсти вокруг их взаимоотношений все никак не утихают.

Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о неуважении со стороны блогера Давы (Давида Манукяна). Звезда пожаловалась на то, что бывший возлюбленный унижал ее не только морально, но и физически.

Поклонники звезды принялись осуждать его, но на его защиту встала его мама. Анаит Манукян вступила в переписку с защитниками Ольги и назвала ее «блудницей и алкоголичкой». 

На одном из шоу на федеральном канале, когда речь зашла о том, стоит ли общаться с родителями бывшего, Ольга поделилась своим опытом.

«Мне очень сложно представить дружбу с мамой бывшего, которая меня сегодня называет „доченька“, а потом на всю страну говорит: „Ольга Бузова — блудница и алкоголичка“. Как можно после этого хотеть наладить отношения? Хочется скорее об этом забыть и больше не возвращаться!» — заявила она.

Экс-ведущая проекта «Дом-2» уверена, что нормальное отношение может появиться, только когда два человека этого хотят. На этом же шоу зашла речь о возвращении к бывшим партнерам.

«Я к своим писающим мальчикам не возвращаюсь», — отметила Ольга Бузова.

Исполнительница хита «Мало половин» начала отношения с блогером в 2019 году. Расстались они в начале 2021-го. После отношений с Давидом Манукяном Ольге приписывали разные романы, однако звезда все еще остается одна.

Раннее 5-tv.ru писал о том, как мать Ольги Бузовой пожаловалась на низкие доходы дочери.

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