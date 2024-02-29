«Мы доказали»: Путин заявил о способности России противостоять всему

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Евгения Романова
Евгения Романова 57 0

Путин: Россия доказала, что может противостоять всему

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

По словам президента, наша страна отстаивает свой суверенитет и безопасность.

К настоящему моменту Россия доказала, что может противостоять всему, включая международный терроризм. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в Гостином дворе.

«Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые и самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время», — сказал он.

Это вдохновляет и укрепляет уверенность в том, что вместе россияне смогут все преодолеть. Так, удалось заставить отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии. Путин подчеркнул, что сегодня Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и Новороссии.

Решающая роль в данной борьбе принадлежит именно россиянам, благодаря их сплоченности и преданности стране. Эти качества особенно проявили граждане в момент начала спецоперации на Украине, поддержав ее.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначает основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин оценил политическую систему России.

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