Российский лидер назвал того, кому выгодны такие вбросы.

В адрес России в последнее время поступают вбросы о том, что она якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе. Но это не больше, чем уловки, заявил российский президент Владимир Путин.

Президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию заметил, что количество таких обвинений в адрес России увеличилось, однако их можно считать лишь вбросами, выгодными Западу.

«Подобные вбросы, а это ничто иное, как вбросы — это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам», — отметил президент России.

Путин отметил, что при этом американцы блокируют проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который был предложен еще в 2008 году. Реакции на него до сих пор нет.

«О чем они говорят вообще непонятно», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что контакты России и США после обвинений в желании разместить свое ядерное оружие в космосе не принесли какого-то продуктивного результата. Как отметил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, продвижения в этом вопросе быть, в принципе, и не может, так как американская сторона изначально выбрала линию обвинений, которые нельзя назвать иначе, как абсурдными.