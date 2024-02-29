«О чем они говорят?» — Путин про обвинения о ядерном оружии в космосе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Путин назвал уловками сообщения о ядерном оружии России в космосе

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Российский лидер назвал того, кому выгодны такие вбросы.

В адрес России в последнее время поступают вбросы о том, что она якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе. Но это не больше, чем уловки, заявил российский президент Владимир Путин.

Президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию заметил, что количество таких обвинений в адрес России увеличилось, однако их можно считать лишь вбросами, выгодными Западу.

«Подобные вбросы, а это ничто иное, как вбросы — это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам», — отметил президент России.

Путин отметил, что при этом американцы блокируют проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который был предложен еще в 2008 году. Реакции на него до сих пор нет.

«О чем они говорят вообще непонятно», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что контакты России и США после обвинений в желании разместить свое ядерное оружие в космосе не принесли какого-то продуктивного результата. Как отметил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, продвижения в этом вопросе быть, в принципе, и не может, так как американская сторона изначально выбрала линию обвинений, которые нельзя назвать иначе, как абсурдными.

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