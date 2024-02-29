Путин назвал бредом заявления о планах России напасть на Европу: «Продолжает лгать»

При этом сами западные страны спровоцировали не один конфликт в мире, отметил российский лидер.

Заявления о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу — бред. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

«Мы же с вами понимаем: несут бред просто какой-то», — сказал Путин.

Президент России напомнил, что сами страны Запада спровоцировали в мире не один конфликт, включая территории Украины и Ближнего Востока. И при этом заявляют о якобы планах российской стороны напасть на Европу.

«При этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории. Выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru передавал западные мнения о том, что в случае войны с Россией НАТО может столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки вооружения. В статье эксперты указали на то, что из-за поставок оружия на Украину становится ясно истинное положение обороноспособности объединения, которое действительно не может «вести долгую войну».

Стоит отметить, что озвученные данные — реакция СМИ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку войск НАТО на Украину.