Путин потребовал списать часть долгов регионов и уменьшить на них нагрузку

Таким образом получится сохранять порядка 200 миллиардов рублей каждый год.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
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Долговую нагрузку российских регионов необходимо уменьшить. С таким требованием выступил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию, которое состоялось в Гостином дворе в Москве.
«Надо снизить долговую нагрузку субъектов Федерации. Считаю необходимым списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам», — сказал Путин.
Таким образом, как ожидается, мера позволит сохранять субъектам порядка 200 миллиардов рублей ежегодно в период с 2025 по 2028 год.
«Обращаю внимание — эти сэкономленные средства должны быть что называется „окрашенные“ и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и в инфраструктурные проекты», — добавил Путин.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия продемонстрировала впечатляющий экономический рост в последние годы, несмотря на международные санкции. В Международном валютном фонде (МВФ) отметили, что показатели прогнозируемого роста экономики России на текущий год увеличились до 2,6%. Это на 1,5 процентного пункта больше, чем было в октябре 2023-го.
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