«Низкий вам поклон»: Путин заявил, что будущее зависит от мужества бойцов

Путин: именно от участников СВО зависит выполнение всех намеченных планов
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Наши солдаты в зоне спецоперации жертвуют собой ради россиян и Отчизны, обратил внимание президент.
От бойцов Вооруженных сил России, участвующих в спецоперации, сегодня прямо зависит выполнение всех намеченных планов. Они защищают нашу Родину, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в Гостином дворе.
«Подчеркну главное: выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев — всех военнослужащих которые сейчас сражаются на фронте», — сказал он.
Как заявил Путин, российские солдаты проявляют на поле боя мужество и решимость, защищая тем самым Родину. Они жертвуют ради своих соотечественников и Отчизны, создавая необходимые условия для будущего России.
«Низкий вам поклон, ребята!» — добавил Путин.
Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначает основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.
В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал бредом заявления о планах России напасть на Европу. При этом сами западные страны спровоцировали не один конфликт в мире, отметил российский лидер.
- 29 февр
- Там бьются в истерике: Запад готовился, но Путин не сказал об этом в послании Федеральному собранию
- 29 февр
- Путин заявил о важности передать потомкам сильную Россию: «Наша ответственность»
- 29 февр
- Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности
- 29 февр
- Путин заявил о запуске программы «Земский работник культуры»
- 29 февр
- «Стоят часами»: Путин призвал разобраться с очередями на границе
- 29 февр
- Путин назвал сроки утверждения новых нацпроектов России
- 29 февр
- Новый нацпроект «Семья»: какие программы предлагается реализовать в России
- 29 февр
- Путин объявил о старте программы «Время героев» для бойцов спецоперации
- 29 февр
- «Достойные люди»: Путин о тех, кто на самом деле относится к элите
- 29 февр
- Путин: к 2030 году сферу туризма в России необходимо увеличить в два раза
Читайте также
64%
-0.17 99.45
-0.47
Нашли ошибку?