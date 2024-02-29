«Низкий вам поклон»: Путин заявил, что будущее зависит от мужества бойцов

Наши солдаты в зоне спецоперации жертвуют собой ради россиян и Отчизны, обратил внимание президент.

От бойцов Вооруженных сил России, участвующих в спецоперации, сегодня прямо зависит выполнение всех намеченных планов. Они защищают нашу Родину, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в Гостином дворе.

«Подчеркну главное: выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев — всех военнослужащих которые сейчас сражаются на фронте», — сказал он.

Как заявил Путин, российские солдаты проявляют на поле боя мужество и решимость, защищая тем самым Родину. Они жертвуют ради своих соотечественников и Отчизны, создавая необходимые условия для будущего России.

«Низкий вам поклон, ребята!» — добавил Путин.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначает основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал бредом заявления о планах России напасть на Европу. При этом сами западные страны спровоцировали не один конфликт в мире, отметил российский лидер.