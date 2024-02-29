«Если Украина падет»: Остин сделал громкое заявление по поводу СВО

Остин: поражение Украины грозит прямым столкновением России и НАТО
Фото: Reuters / Evelyn Hockstein
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Что сказал руководитель Пентагона?
Поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал чиновник во время слушаний в Палате представителей.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что пленный боевик ВСУ рассказал о вранье Владимира Зеленского.
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