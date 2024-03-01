Су-25 нанесли сокрушающий удар по «опорнику» ВСУ на авдеевском направлении

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Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

У националистов не было ни единого шанса.

В зоне специальной операции Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении — атаковали двумя экипажами. Подлетев на высоте не более 30 метров и на скорости около 900 километров в час, нанесли удары неуправляемыми ракетами.

А это уже артемовское направление — там самоходки «Нона» поразили скопление украинской пехоты. Десантники обнаружили опорный пункт ВСУ и передали координаты артиллеристам.

Экипажи самоходок работают исключительно в темное время суток, с использованием приборов ночного видения. Так удается застать врага врасплох и остаться для него незамеченным.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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