Средства ПВО предотвратили атаку четырех украинских беспилотников

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 34 0

МО РФ: ПВО ликвидировали БПЛА над Нижегородской и Белгородской областями

Средства ПВО предотвратили атаку четырех украинских беспилотников

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Попытка террористической атаки была предпринята киевским режимом этой ночью.

Российские средства противовоздушной обороны предотвратили террористическую атаку Вооруженных сил Украины с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.

Силы отечественных ПВО ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью, три дрона перехватили над Нижегородской.

«В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэрия Воронежа сообщила о приближении к городу пяти БПЛА.

Тема:
Спецоперация
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