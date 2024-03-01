«Нельзя недооценивать»: в США высказались о мощи российской армии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 27 0

Начальник штаба ВС США Джордж заявил, что не стоит недооценивать военных России

«Нельзя недооценивать»: в США высказались о мощи российской армии

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Сами американцы признают, что военная сфера России развивается быстрыми темпами.

Российскую армию нельзя недооценивать, учитывая ее развитие во время проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил начальник штаба армии США Рэнди Джордж.

Американский военный, выступая в Вашингтоне, отметил мощь войск России, которые умеют быстро адаптироваться и развиваться в сфере производства беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать», — заметил Джордж, слова которого приводит журнал Military Watch.

В заключение он подчеркнул, что Россия преуспела в развитии своей индустриальной базы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создали высокоманевренную вездеходную платформу «Сарацин». Она предназначена для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне спецоперации на Украине.

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