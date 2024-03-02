Решил не врать украинцам: Зеленский допустил потерю контроля ВСУ над Харьковом
Зеленский допустил потерю контроля ВСУ над Харьковом
Фото: Reuters / Florion Goga
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Что конкретно сказал глава Незалежной?
ВСУ будут не в состоянии осуществлять защиту Харькова, если им не удастся оттеснить силы России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — сказал он во время совместной пресс-конференции с нидерландским премьером Марком Рютте.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные за неделю освободили три населенных пункта около Авдеевки.
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