Решил не врать украинцам: Зеленский допустил потерю контроля ВСУ над Харьковом

Что конкретно сказал глава Незалежной?

ВСУ будут не в состоянии осуществлять защиту Харькова, если им не удастся оттеснить силы России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — сказал он во время совместной пресс-конференции с нидерландским премьером Марком Рютте.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные за неделю освободили три населенных пункта около Авдеевки.