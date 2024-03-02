Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

Ежедневные занятия на полигоне проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Бойцы штурмовых подразделений завершили занятия по боевой подготовке и слаживанию на одном из полигонов

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Запад» перед выполнением боевых задач на передовых позициях завершили подготовку и боевое слаживание на полигоне в тыловом районе проведения СВО. Бойцы выполнили учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп, прикрывая друг друга при захвате опорных пунктов противника в условиях равнинной и лесистой местности.

Также штурмовики совершенствовали свои навыки владения стрелковым оружием. Слаженная работа групп позволяет максимально эффективно выполнять поставленные боевые задачи.

Практические занятия были проведены под руководством опытных инструкторов и командиров, имеющих боевой опыт в зоне проведения СВО.
Опытные бойцы вместе с инструкторами обучают военнослужащих работе в тактических группах — двойках, тройках.

Осуществлять штурм окопа, траншеи, укрепленного участка, опорного пункта, численностью противника до взвода. Военнослужащие вооружены модернизированными пулеметами Калашникова ПКМ.

Подготовка штурмовых подразделений Новороссийских десантников в тыловом районе зоны СВО

Опытные инструктора, имеющие боевой опыт, проводят занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.

Личный состав изучает и тренирует действия при перемещении в ходе боя в парах и группах как в светлое, так и в темное время суток с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры. Особое внимание уделяется отработке ведения боевых действий при штурме украинских опорных пунктов и их зачистке, где десантники двигаются малыми группами.

Во время боя в опорном пункте противника десантники также прикрывают друг друга, уничтожая при этом противника с близкого расстояния ручными осколочными гранатами и огнем из стрелкового оружия. Кроме того, одним из важнейших элементов подготовки является организация взаимодействия штурмовых групп и экипажей бронегрупп десантно-штурмовых полков.

Те доставляют личный состав к рубежу перехода в атаку, а также поддерживают и прикрывают их огнем при выполнении боевой задачи.
Ежедневные занятия на полигоне проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

Тема:
Спецоперация
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